Stevige hervorming Daviscup komt eraan: 1 finaleweek met 18 landen in november

Het idee is om de Wereldbeker te organiseren in de week waarin normaal de Daviscup-finale wordt gespeeld. De 16 landen van de Wereldgroep zijn automatisch geplaatst, 2 landen worden apart geselecteerd.

Na een round robin volgen er kwartfinales, halve finales en de finale. Elke ontmoeting bestaat uit 2 enkelspelen en 1 dubbelspel naar 2 winnende sets.

Tijdens de finaleweek zal er ook een play-off zijn met de 8 landen die zich kwalificeren uit de eerste groepen van de zones. De 8 play-offwinnaars krijgen een plaatsje in de Wereldbeker het jaar later.

In de organisatie van de zones onder de Wereldgroep verandert er niets. In de zonegroepen I en II blijven er heen- en terugwedstrijden op het menu staan tijdens de 3 voorziene weken in de kalender. In de groepen III en IV blijven de roundrobinontmoetingen bestaan.