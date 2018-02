Berdych stopt met Daviscup: "Als 32-jarige is rust belangrijk"

Berdych debuteerde in 2003 in de Daviscup. Sindsdien verdedigde hij in 29 ontmoetingen de Tsjechische kleuren. Zelf heeft hij de mooiste herinneringen aan de periode tussen 2012 en 2013. Toen mocht de Tsjechische Republiek, met Berdych dus in de gelederen, twee maal op rij de zilveren oppergaai mee naar huis nemen. In 2012 en 2013 versloeg het in de finale respectievelijk het Spanje van Rafaël Nadal en het Servië van Novak Djokovic.

De laatste deelname van Berdych (ATP-17) aan de Daviscup dateert al van begin 2016. Toen ging Duitsland voor de bijl met 3-2. Berdych maakte in Hannover onder anderen komaf met de debuterende Alexander Zverev.