Goffin kijkt uit naar de Daviscup: "Extra motivatie omdat we in Luik spelen"

"Natuurlijk willen we ook dit jaar zo ver mogelijk geraken, maar we bekijken het confrontatie per confrontatie. We gaan ons dus eerst concentreren op dit duel en proberen door te stoten", stelt David Goffin.

"Op papier zijn we favoriet tegen Hongarije, maar dat wil niet zeggen dat zij geen goede spelers hebben. Fucsovics is in vorm en liet het voorbije jaar mooie resultaten optekenen. Hij heeft veel potentieel."

"Elk duel is moeilijk en duurt lang. We steken veel energie in elke wedstrijd waardoor het nooit makkelijk is."

"Voor mij is het een extra motivatie dat we in Luik spelen. Ik wil me zeker laten zien in mijn thuisstad."

"Ik ben klaar voor het duel. Fysiek gaat alles goed en ik heb de voorbije weken een goede basis kunnen leggen. De omstandigheden en ondergrond liggen me zeer goed. Ik ben blij dat ik erbij ben."