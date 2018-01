Van Herck: "We mogen Hongarije niet onderschatten"

David Goffin blijft uiteraard het speerpunt van de Belgische ploeg. "Hij heeft al 3 dagen getraind in Monaco. Hij gaf me een goeie indruk", zegt Van Herck. "Het verlies op de Australian Open was een ontgoocheling, maar hij kan ongelooflijk opstaan, dat een plaats geven en terugboksen. Ik denk dat we een mooi seizoen tegemoet gaan met hem."

"Of de Daviscup voor hem een prioriteit is? Hij is hier. Ja dus. Ik denk dat het binnen zijn carrière altijd een plaats zal hebben, al begrijp ik dat hij ook andere doelen stelt. Voor ons is het natuurlijk een voordeel dat hij hier is. Ik heb ook nog eens aangehaald dat we het echt appreciëren dat hij hier is."

"Dat Steve Darcis (foto) er niet bij is, is wel een groot verlies. Hij kon altijd iets meer. Hem vervangen is niet evident. Dat doen we met de ploeg, niet met één speler. Steve blijft heel belangrijk voor ons."