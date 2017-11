Yannick Noah blijft kapitein van het Franse Daviscup-team

De Franse tennisfederatie (FFT) heeft laten weten dat Yannick Noah ook volgend seizoen op de bank zal zitten als kapitein van het Frans Daviscup-team. De flamboyante ex-tennisser leidde zijn team afgelopen weekend nog naar eerste titel in 16 jaar in het landentoernooi.

"Dit is belangrijk nieuws voor de vechtlustcultuur", zegt Bernard Giudicelli, voorzitter van de FFT, over de contractverlenging van Noah.

Yannick Noah is intussen een gevestigde waarde bij de Franse ploeg. Volgend jaar begint hij aan zijn tiende jaar als kapitein, verspreid over drie periodes. In totaal schreef hij al drie eindoverwinningen op zijn palmares: in 1991, 1996 en 2017.

Het nieuwe seizoen voor de titelverdediger begint op 2 februari 2018, wanneer ze het opnemen tegen Nederland in de eerste ronde van de Wereldgroep.