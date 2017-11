Steve Darcis: "Kritiek maakt je sterker"

Steve Darcis (ATP-77) heeft vorig weekend niet kunnen stunten in de finale tegen Frankrijk. Zowel Jo-Wilfried Tsonga (ATP-15) als Lucas Pouille (ATP-18) waren te sterk voor "Mister Daviscup".

Vandaag probeert hij de ontgoocheling door te spoelen op zijn Instagram. "Het was een moeilijk weekend", schrijft Darcis op het sociale medium. "Het is niet voor de hand liggend om de trofee aan ons voorbij te laten gaan. Het is helaas geen hoogtepunt geworden, maar dat is sport."

"Hartelijk dank aan de mensen die me afgekraakt hebben, kritiek maakt me sterker, maar vooral bedankt aan de mensen die me steunen in goede en slechte tijden."