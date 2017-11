"Het is Clijsters- en Heninsiaans wat Goffin presteert"

"We hebben een ongelooflijke prestatie geleverd, maar de weelde bij de Fransen is groter. Zij hebben zeven spelers in de top 50. In de finale hebben vier verschillende spelers een punt gepakt. Dan moet je toegeven dat Frankrijk de verdiende winnaar is."

"Het had er natuurlijk anders kunnen uitzien. Het dubbelverlies doet nog pijn. En Steve Darcis was totaal kansloos tegen een ontketende Pouille. Zo'n blamage heeft hij niet verdiend, zeker niet na wat hij al gepresteerd heeft voor de Belgische Daviscupploeg."

"Johan Van Herck en zijn team mogen erg trots zijn op wat ze dit jaar gepresteerd hebben. Twee jaar geleden hadden ze misschien wat meeval, nu toonden ze dat de finale geen toevalstreffer was."