Van Herck: "Wij moeten nog meer uit deze groep halen"

Er moet een langetermijnvisie komen. Dan hebben we over enkele jaren een aantal heel goeie spelers en speelsters. Maar dan moeten we wel keuzes maken.

"Ik zou alles hetzelfde doen: de voorbereiding, de aanpak, de keuzes die ik gemaakt heb... David (Goffin) heeft 2 geweldige matchen gespeeld en Steve (Darcis) heeft al meermaals bewezen wat hij kan in de Daviscup. Spijtig genoeg kon hij dat dit weekend niet tonen."

"In het dubbelspel hebben we met Bemelmans en De Loore dit jaar een koppel dat kan wedijveren met de beste teams ter wereld. Toch heb ik het gevoel dat we meer kunnen halen uit deze ploeg en de spelers die eraan zitten te komen."

"We moeten méér durven in te zetten op dit Daviscup-team. Er moet een langetermijnvisie komen. Daviscup is niet alleen dit ene weekend."

"Als die visie er komt, dan hebben we binnen dit en een paar jaar een aantal heel goeie spelers en speelsters. Maar dan zullen we wel keuzes moeten maken."