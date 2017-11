Ontgoochelde Darcis: "Kon niet boven mezelf uitstijgen"

Steve Darcis speelde tegen Jo-Wilfried Tsonga voor de 6e keer in zijn carrière een vijfde wedstrijd in de Daviscup. Voor het eerst trok hij aan het kortste eind. De 33-jarige Belg, nog maar pas hersteld van een elleboogblessure, zocht geen excuses.

"Mijn elleboog voelde goed, ik was gewoon niet super dit weekend", zegt een ontgoochelde Darcis. "Tsonga en Pouille hebben me overklast. De beste spelers hebben gewonnen."

"Ik ben teleurgesteld over mijn prestaties. Ik was slecht, dat kan gebeuren. Nochtans had ik op training een goed gevoel, maar op de baan kon ik niet boven mezelf uitstijgen. Na twee pandoeringen zou het makkelijk zijn om te zeggen dat ik me niet goed voelde, maar mijn tegenstanders waren gewoon beter dan ik. Veel meer kan ik daar niet over zeggen."