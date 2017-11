Carl Maes: "Hebben niet gescoord in strafschopgebied"

We mogen Ruben Bemelmans niet met de vinger wijzen. Op 5-4 in de derde set speelde hij helaas wel zijn slechtste opslagspel.

"De derde set was cruciaal. We hebben 7 breakpunten afgedwongen, eentje hebben we verzilverd. De Fransen zetten maar één tegenover, dat hebben ze wel omgezet. Zij zijn veel efficiënter met de kansen omgesprongen. Dat gaf hen een boost in de tiebreak."

"Na die derde set is het alleen maar bergaf gegaan. We mogen Ruben Bemelmans niet met de vinger wijzen. Tennis een teamsport. Op 5-4 in de derde set speelde hij helaas wel zijn slechtste opslagspel. Hij gaat met een wrange nasmaak de derde dag in."

"We waren er dicht bij. Johan Van Herck zal veel oplapwerk hebben."