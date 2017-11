Van Herck na dubbelspel: "We zullen morgen onze kansen wél nemen"

"We waren er heel dichtbij", zuchtte Johan Van Herck meteen na de nederlaag bij Sporza. "Maar ik weiger te zeggen dat we het niet gepakt hebben."

"Mijn spelers hebben heel hard gevochten om terug te komen in de wedstrijd. Daarna hebben ze heel goed getennist. We hebben gezien tot wat ze in staat zijn. Op sommige momenten misten ze wat ervaring, maar we moeten positief blijven."

"We hebben gezien wat voor een ploeg we zijn in de Daviscup en wat we kunnen doen. En zoals zo vaak hebben we morgen nog twee heel sterke pionnen om terug te vechten. De Fransen zullen opgelucht zijn, maar dit zal hen ook energie gekost hebben."

Ruben Bemelmans huilde na de verloren wedstrijd. "Ruben en Joris mochten het terrein met opgeheven hoofd verlaten, ook al waren er kansen. Maar dat is topsport. We hebben de kansen niet genomen en we zullen ze morgen wél nemen."