Monami: "Daviscup winnen betekent evenveel als Wereldbeker voetbal"

David Goffin en co kunnen dit weekend geschiedenis schrijven met de Belgische Daviscup-ploeg. "Het zou heel slim zijn om Goffin te laten spelen in de dubbelmatch", zegt Dominique Monami in De Ochtend op Radio 1.