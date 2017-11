Noah: "We gaan er al langer vanuit dat Goffin dubbelspel speelt"

"Ik denk niet we de beste Steve hebben gezien, maar we moeten dat aanvaarden", zegt kapitein Johan Van Herck. "Maar ik probeer het positief te bekijken: liever vandaag dan zondag. Hij is ook eergevoelig genoeg om te willen terugslaan."

"Steve haalde niet het niveau dat hij eerder al gehaald heeft in de Daviscup. We kunnen niet verwachten dat hij elke match zal winnen, maar hij heeft natuurlijk zelf de lat zo hoog gelegd."

De vlotte overwinning van David Goffin was natuurlijk wel positief. "Dat was wereldklasse. We staan er met die 1-1 niet zo slecht voor, we zijn niet kansloos in het dubbelspel en we hebben al bewezen dat we op zondag diep kunnen gaan."