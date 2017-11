Wedstrijdgids voor Daviscupfinale: "We gaan ervan uit dat Goffin twee keer wint"

In het duel tussen Jo-Wilfried Tsonga en Steve Darcis staan twee van de meest ervaren spelers tegenover elkaar. In het voordeel van Darcis kan spelen dat Tsonga in het verleden wel eens slecht omging met de omstandigheden.

Drie jaar geleden tegen Wawrinka ging Tsonga in dezelfde zaal compleet ten onder aan de stress. Darcis moet vooral lange slagwissels uitlokken. De Belg heeft een goede slice en kan veel spelers de baas als het lang duurt. De half-snelle baan speelt ook in zijn voordeel.

Anderzijds heeft Tsonga een ongelooflijke forehand en een veel hardere opslag dan Darcis. Tsonga is goed aan het trainen, laat ik me vertellen. Voor hij in Antwerpen het toernooi won, was hij even geblesseerd, maar na het toernooi is hij volledig beginnen te focussen op de Daviscup. Hij is favoriet.