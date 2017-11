De statistieken van Goffin in de Daviscup: 19 zeges, al 2 jaar geen enkelspel verloren

Samen met zijn hoge vlucht op de ATP-ranglijst ging het Goffin daarna ook in de Daviscup voor de wind. In totaal speelde hij al 25 wedstrijden voor België: 22 enkelspelen en 3 dubbelspelen. In dat dubbelspel kon Goffin nog geen enkele keer winnen, in zijn enkelwedstrijden trok hij 19 keer aan het langste eind.

In 2013 was Viktor Troicki te sterk in 5 sets. Goffin gaf toen een 2-0-voorsprong in sets uit handen.

Een jaar later moest hij zijn meerdere erkennen in Andrej Goloebev na een thriller waarin de Kazach de 5e en beslissende set won met 12-10.

Goffins laatste nederlaag in het enkelspel dateert van de finale van de Daviscup in 2015. Toen moest hij in 3 sets het hoofd buigen voor Andy Murray.

Opvallend: op hardcourt - de ondergrond dit weekend - zijn Goffins statistieken beter dan op gravel: 10 zeges en 1 nederlaag tegenover 9 zeges en 2 nederlagen. De Fransen zijn dus gewaarschuwd.

Kleine kanttekening: de kans is groot dat Goffin tegen Lucas Pouille zal moeten spelen, van wie hij in 3 ontmoetingen nog nooit kon winnen.