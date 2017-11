Daviscup-Belgen zijn klaar voor de finale: "Het wordt één groot feest"

Goffin (ATP-7) heeft niet lang kunnen rusten na zijn verloren finale in Londen. "Ik heb één dagje niets gedaan na de Masters, maar daarna ben ik toch zo snel mogelijk naar hier gekomen. Het heeft me goed gedaan om mijn ploegmakkers en de coaches terug te zien."

"Vandaag (dinsdag, red) heb ik een eerste keer getraind en de Franse spelers kwamen me feliciteren met mijn prestaties op de Masters. We komen uiteraard heel goed overeen en de sfeer tussen de twee landen is goed."

Wat denkt Goffin van het indrukwekkende stadion in Rijsel? "De omstandigheden zijn top. Ik dacht eerst dat het wat koud zou zijn, maar de organisatie heeft heel goed werk geleverd. Het is één van de beste indoorcourts waar ik ooit op speelde. Alles is aanwezig om er een fantastisch weekend van te maken."

Is het verschil groot met twee jaar geleden, toen België de finale verloor van Groot-Brittannië? "We zijn hier met ongeveer dezelfde groep, maar ik denk dat we allemaal wat sterker zijn dan twee jaar geleden. Elke speler is positief geëvolueerd. We zullen er alles aan doen om onszelf te overstijgen en er een prachtig weekend van te maken."