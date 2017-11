"Voor Goffin moet ik 1 of 2 rackets besnaren, Darcis zit aan 6 à 7 per match"

"David is de makkelijkste", vertelt Calle. "Hij speelt meestal met een standaardframe. Per wedstrijd moet ik voor hem 1 of maximaal 2 rackets besnaren. Dat is heel weinig."

"Steve Darcis is een probleemgeval", lacht Calle. "Op training slaat hij met een lage bespanning. Tijdens wedstrijden wil hij 3 of 4 kg extra. Dan voelt hij zich beter."

"Dat maakt wel dat ik 6 à 7 rackets voor hem moet besnaren tijdens een match. En dat moet zo snel mogelijk. Dankzij mijn ervaring lukt dat doorgaans in 4 spelletjes."

En dan heb je nog het dubbelduo Bemelmans-De Loore. "Twee makkelijke spelers", vindt Calle. "Ze tennissen allebei met 25 kg en dat veranderen ze nauwelijks. Ze krijgen van mij 4 rackets voor een wedstrijd en dat volstaat meestal. Tijdens een match heb ik amper werk met die twee."