"David moet ik veel rust geven, Steve moet ik energiek coachen"

In 2011 nam Johan Van Herck het roer over van Réginald Willems bij de nationale mannenploeg. "Toen ze me gebeld hadden voor de job ben ik eerst naar het toernooi van Madrid gevlogen om met Xavier Malisse en Olivier Rochus te praten", herinnert de oud-speler zich.

"Ik had een duidelijke visie om een ploeg te vormen. Die visie heb ik ook met Steve Darcis doorgepraat, ergens in een wegrestaurant."

"Samen met een sportpsycholoog heb ik een strategie uitgetekend om een hecht team te vormen. We wilden ons land vertegenwoordigen met de juiste attitude en heel veel respect. Daar zijn we wel in geslaagd."

Zes jaar later is Van Herck geëvolueerd als bondscoach. "Ik sta met meer vertrouwen voor de groep. Ik durf nu veel meer mijn mening te geven. Spelers mogen ook hun mening geven, maar op een gegeven moment moet ik wel een beslissing nemen."