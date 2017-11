VRT Fransen: "Goffin is moeilijk te verslaan" De Franse tennisspelers hebben de prestaties van David Goffin op de voet gevolgd. 13:50 ◀

"Goffin is absolute topper" Yannick Noah overlaadde op dezelfde persbabbel de Belgische ploeg met complimentjes. "Met David Goffin treffen we een absolute topspeler. We zijn de voorbije week omvergeblazen door zijn prestaties op de Masters. Goffin is een absolute topper. Ook het Belgische team zal met open ogen hebben zitten kijken. Hij heeft zeer sterk gespeeld. We zullen komend weekend op een erg hoog niveau moeten spelen om te winnen." 11:58 ◀

De omstandigheden zijn perfect. We kennen het terrein. Spelen voor zo'n massa volk (27.000 toeschouwers, red) is de droom van elke speler. Het wordt zonder twijfel een prachtige finale. Yannick Noah 11:36 ◀

Het voetbalstadion Pierre Mauroy in Villeuneuve d'Ascq (Rijsel) is voor de gelegenheid omgebouwd tot een tennisarena. Frankrijk speelde er in 2014 al de finale, tegen Zwitserland, maar verloor toen. Dit jaar wonnen de Fransen in het stadion hun halve finale tegen Servië. De ondergrond is hardcourt. 11:35 ◀

"Ik wil België niet nog wijzer maken" "Ik zal pas op het laatste moment beslissen wie speelt", bleef Noah vanochtend mysterieus op een persbabbel. "We hebben 6 topspelers in onze gelederen. Ik wil onze tegenstander niet nog wijzer maken dan hij al is. Wij hebben opties, maar België heeft die ook." 11:34 ◀

Noah heeft rijke keuze De Franse kapitein Yannick Noah heeft 6 spelers tot zijn beschikking: Jo-Wilfried Tsonga (ATP-15), Lucas Pouille (ATP-18), Richard Gasquet (ATP-31), Julien Benneteau (ATP-57), Pierre-Hugues Herbert (ATP-81) en Nicolas Mahut (ATP-104). De laatste twee zijn toppers in het dubbelspel. 11:33 ◀

Frankrijk of België? Van vrijdag tot en met zondag strijden Frankrijk en België in het omgebouwde voetbalstadion van Rijsel voor de oppergaai in de Davisbeker. Beide landen zijn zich al enkele dagen volop aan het voorbereiden op de finale. Volg het nieuws in de aanloop naar het duel in dit artikel. 11:32 ◀