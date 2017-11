Missen Franse dubbelspecialisten Daviscup-finale tegen België?

Het Franse duo Nicolas Mahut (ATP 103, nummer 6 in dubbel) en Pierre-Hugues Herbert (ATP 80, nummer 13 in dubbel) moest afzeggen tijdens de ATP World Tour Finals in de Londense O2 Arena. De finale van de Daviscup tegen België komt daardoor in het gedrang.

Herbert voelde zich al enkele dagen wat ziekjes en kreeg bovendien af te rekenen met een pijnlijke rug. De opgave betekent ook meteen het einde voor de Franse tandem op de Masters.

Een mogelijke afzegging van Herbert voor het Daviscup-treffen met België zou een streep door de rekening zijn voor Frans bondscoach Yannick Noah, die op zijn op elkaar ingespeelde dubbelspecialisten rekent in de eindstrijd tegen België.