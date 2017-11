Van Herck selecteert logische namen voor Daviscup-finale: "Elleboog Darcis is oké"

Van Herck, die in 2015 ook al selectieheer was, schat de kansen van zijn team: "We hebben voor de tweede keer een afspraak met de geschiedenis en zullen er alles aan doen om die tot een goed einde te brengen."

"Het wordt een veelbelovend duel. Frankrijk is favoriet, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar in de Daviscup zijn er zoveel factoren die een rol spelen. Het zou niet de eerste keer zijn dat ons team boven zichzelf uitstijgt."

"Denk maar aan David die een wereldpartij speelde tegen de Australiër Kyrgios en Steve die Zverev en Kohlschreiber in Duitsland klein kreeg. Met ook nog Ruben, Arthur en Joris hebben we een zeer solide ploeg die de Fransen in het enkel- én het dubbelspel tot het uiterste kan drijven."

Elke dag zijn er 27.000 fans, waaronder 2.700 Belgen. "We zullen daar als bezoekers mee moeten omgaan. Maar dat geldt ook voor de Fransen, hun verwachtingen liggen erg hoog."