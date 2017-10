Belgische tennismannen ontvangen Hongarije in Luik

België ging eind september als tweede reekshoofd de trommel in voor de loting van de eerste ronde van de Davis Cup in 2018. Frankrijk was het topreekshoofd. Beide landen spelen eind november (24-26/11) nog de finale van de editie 2017 in Rijsel. De finalisten kregen ook automatisch het thuisvoordeel in de eerste ronde.

Hongarije verzekerde zich van een ticket voor de Wereldgroep, met de zestien sterkste landen, door in september in de barrages met 3-1 te winnen van Rusland. Momenteel is Marton Fucsovics (ATP-84) de best geplaatste Hongaar op de wereldranglijst.

Het duel tussen België en Hongarije vindt dus plaats in de Country Hall in Luik, van 2 tot 4 februari 2018.