Van Herck: "Rijsel is een ideale locatie voor ons"

"Er zijn veel bekers die leven op dit moment, maar dit is fantastisch. Wij weten sinds zondag wat supporters kunnen doen met een ploeg. Dat is fantastisch, die beleving is ongelofelijk."

"Mijn zoon is diehard Antwerp-supporter en ik ben met hem meegekomen. Al twee jaar komen we hier nu bijna elke match. Als ik in België ben, komen we kijken. Ondertussen is mijn hart natuurlijk ook rood wit geworden."

Van Herck kijkt intussen al vooruit naar de finale van de Daviscup na de knappe overwinning tegen Australië afgelopen weekend. "Het was een geweldige overwinning, Het is nagenieten, alle felicitaties."



"Dat is leuk, maar ondertussen beginnen we toch ook al te denken aan de finale. Ik wil het nog eens benadrukken, het was niet in de euforie dat we dat gezegd hebben, we willen die finale echt wel winnen."