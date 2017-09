Gerlo: "Op papier is Frankrijk favoriet, maar België heeft een pak troeven"

België en Frankrijk hebben allebei voor het eerst deelgenomen aan de landencompetitie in 1904. Frankrijk is al 9 keer kampioen geweest. "Het verloor wel zijn laatste drie finales in eigen land. In 2014 was hun laatste nederlaag tegen het Zwitserland van Wawrinka en Federer. De laatste keer dat ze thuis wonnen was in 1991 in Lyon tegen de VS van Agassi met Forget en Leconte."