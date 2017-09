België gaat als 2e reekshoofd Daviscupeditie 2018 in

België heeft als finalist volgend jaar de keuze van ondergrond. België heeft als finalist volgend jaar de keuze van ondergrond.

Het Belgische Daviscupteam heeft een dag na de kwalificatie voor de finale zijn 4e plaats op de Daviscupranking behouden. Argentinië is 1e, Frankrijk 2e en Groot-Brittannië 3e. De 2 finalisten zijn de 2 topreekshoofden voor de editie van 2018: Frankrijk is als hoger geplaatst land 1e reekshoofd, België 2e reekshoofd. Woensdag is de loting.