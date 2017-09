Ahead of today's all-important doubles rubber in Brussels, here's how things stand between 🇦🇺 and 🇧🇪 #DavisCup pic.twitter.com/fGAgigBHNq

Ook Jordan Thompson heeft geen blanco erelijst in het dubbelspel. Begin dit seizoen won hij het dubbelspel in Brisbane met Thanasi Kokkinakis, die er niet bij is in Brussel. Thompson staat op dit moment op de 70e plaats op de ATP-ranking.

Wie is John Peers? John Peers is geen pannenkoek in het dubbelspel. De Australiër won dit seizoen de Australian Open aan de zijde van de Fin Henri Kontinen, met wie hij in 2016 ook de Tour Finals won. In 2015 schopte Peers het tot in de finales van Wimbledon en de US Open. Peers staat 2e op de ATP-ranking in het dubbelspel.

