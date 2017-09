David Goffin: "Ik heb bijna geen pijn meer"

Johan Van Herck is opgelucht. "De voorbije dagen zijn erg moeilijk geweest", legt de Belgische kapitein uit aan Sporza. "David (Goffin, red.) begon te twijfelen. We kregen maar geen vat op zijn blessure. De medische staf werkte enorm hard, maar we maakten weinig progressie."

"Woensdag en vanochtend hebben we eindelijk goed kunnen trainen. David ondervond veel minder pijn. Dat was een grote opluchting en een boost voor het hele team."

Is Goffin 100 procent? "Hij komt dicht in de buurt. We hebben een manier gevonden om die linkerknie onder controle te houden. Morgen zal hij 100 procent zijn", gelooft Van Herck.

"We staan waar we moeten staan om samen te vechten voor een plaats in de finale. We zijn 100 procent klaar voor een overwinning."