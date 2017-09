Darcis: "We zullen de steun van onze supporters nodig hebben"

Steve Darcis heeft niet voor niets de bijnaam "Mister Daviscup". Met het Belgische team kan hij altijd dat tikkeltje meer en klopte hij al enkele grote namen. "Natuurlijk willen we ons net als in 2015 plaatsen voor de finale", trapt Darcis een open deur in.

"Maar tegen Australië wordt het ongetwijfeld een zwaar weekend. We zullen de steun van onze supporters nodig hebben", beseft de 33-jarige veteraan. "Ik voel me alvast 100 procent fit en ik ben klaar voor de confrontatie."

Naast Goffin en Darcis maken ook Ruben Bemelmans en Arthur De Greef deel uit van de Belgische selectie. Die laatste vervangt de geblesseerde Joris De Loore, die in de vorige confrontaties een sterk duo vormde met Bemelmans in het dubbelspel.