Goffin: "Heb nog twee dagen om 100 procent fit te raken"

Door de blessure van Goffin en de opgave van Joris De Loore (ATP-220) beleefde Daviscup-kapitein Johan Van Herck niet de ideale voorbereiding. "Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we er meteen zullen staan", vertelde hij voor de confrontatie met Australië.

"Mijn spelers hebben al erg veel ervaring in de Daviscup en laten zich dus niet snel uit hun lood slaan. Of we door het afhaken van De Loore verzwakt voor de dag zullen komen? Helemaal niet. We hebben nog altijd veel kwaliteit in onze ploeg."

Van Herck selecteerde Arthur De Greef (ATP-147) als vervanger. "De keuze voor De Greef was voor mij heel logisch. Hij beschikt op gravel over de nodige capaciteiten. Of De Greef de plaats van De Loore in het dubbelspel inneemt, zal later wel blijken. Ik ben er alleszins van overtuigd dat hij er dit weekend zal staan."