De Greef vervangt geblesseerde De Loore in Daviscup-selectie

Het journaal 13u met Kim Clijsters op de US Open

7 jaar na haar derde eindzege heeft Kim Clijsters nog eens op het terrein van de US Open gestaan. Ze kreeg een ring voor haar intrede in de Tennis Hall Of Fame.

