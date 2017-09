Goffin wil er staan tegen Australië: "Ik zal klaar zijn"

Goffin (ATP-14) viel geblesseerd uit op Roland Garros en timmerde daarna hard aan de weg terug. Op de US Open schopte hij het tot in de vierde ronde, waarin de Rus Roeblev duidelijk te sterk was.

Volgend weekend neemt België het in de halve finales van de Daviscup op tegen Australië. Goffin wil erbij zijn, dat liet hij vandaag weten op Twitter. "Het laatste nieuws over mijn knie is geruststellend."

"Sinds mijn terugkeer uit New York krijg ik de nodige verzorging, met dank aan de medische staf van de Davis Cup. Die doet er alles aan om mij fit te krijgen voor het duel tegen Australië."

"Maandag begin ik opnieuw te trainen. Ik hoop dat jullie de ploeg volgend weekend tegen Australië massaal komen aanmoedigen!"

Goffin vormt volgend weekend (15-17 september) een team met Steve Darcis (ATP-66), Ruben Bemelmans (ATP-96) en Joris De Loore (ATP-198). De halve finale wordt op gravel gespeeld in Brussels Expo op de Heizel.