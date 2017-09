Daviscup-kapitein Van Herck: "Overtuigd dat Goffin fit zal zijn"

De Belgische tennismannen kijken over anderhalve week hun Australische collega's in de ogen in de halve finales van de Daviscup. David Goffin is een vraagteken na zijn nederlaag in de US Open, maar kapitein Johan Van Herck maakt zich geen zorgen. "Ik heb hem gesproken. Hij komt woensdagochtend aan in België. Er zullen wat onderzoeken gebeuren en hij zal de medische staf van het team ontmoeten."

"Van daaruit zullen we een plan opstellen om hem zo fit mogelijk aan die eerste wedstrijd volgende week vrijdag te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat David Goffin aan 100 procent aan die ontmoeting zal beginnen."

Is er een kans dat Goffin toch niet topfit raakt? "Op dit moment niet. Anders zou ik hem niet geselecteerd hebben. Ik ben ervan overtuigd dat hij in topvorm aan die ontmoeting kan beginnen. Ik denk dat het voor hem ook heel leuk zou zijn om zijn niveau van begin dit jaar terug te vinden. Dat verdient hij wel."