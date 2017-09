Joris De Loore mag zijn borst natmaken voor Australië

Over anderhalve week krijgen de Belgische tennismannen Australië over de vloer in de halve finales van de Daviscup. Kapitein Johan Van Herck rekent op David Goffin (ATP-14), Steve Darcis (ATP-66), Ruben Bemelmans (ATP-96) en Joris De Loore (ATP-198) om zijn team naar de finale te loodsen.

"Het wordt een wedstrijd tussen twee echte Daviscuplanden", blikt Van Herck vooruit. "Zowel voor België als voor Australië wordt het een uitgelezen kans om zich nog eens voor de finale te plaatsen."

"We zijn als team ambitieus en gaan voluit voor de overwinning. Met David Goffin, Steve Darcis, Ruben Bemelmans en Joris De Loore kan ik rekenen op een sterk team dat bovenstaand doel kan waarmaken."