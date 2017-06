Bundelen de Daviscup en de Fed Cup vanaf 2018 hun krachten?

De ITF wil de finales van de Daviscup en Fed Cup samenbrengen. De ITF wil de finales van de Daviscup en Fed Cup samenbrengen.

De Internationale tennisfederatie (ITF) wil vanaf 2018 de finales van de Daviscup en de Fed Cup samenbrengen in één groot toernooi: de World Cup of Tennis. De eerste drie edities van dit sportevent vinden plaats in het Zwitserse Genève.