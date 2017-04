Van Herck: "Hoop dat we het zaterdag al kunnen afmaken"

"Toch weten we ook welke kwaliteiten wij hebben. We hebben een ploeg die het heel veel landen heel moeilijk kan maken, als we met de juiste ideeën en met de juiste intensiteit op het terrein komen."

Mister Daviscup Steve Darcis bezorgde België het eerste punt. "In de eerste set zag ik bij hem veel onzekerheid, maar daarna is hij losgekomen. Darcis in de Daviscup, dat is overtuiging. Hij gaat niet tot aan het gaatje, maar er helemaal door. Dat is fantastisch om te zien."

"Ook Goffin heeft me heel aangenaam verrast. De attitude die hij getoond heeft, zijn manier van zich uitdrukken, de vuisten die hij toonde. Hij heeft heel veel stappen gezet."

"Zaterdag gaan we echt proberen om het af te maken in het dubbelspel. Dat is niet alleen belangrijk voor mijn spelers, maar ook met het oog op de komende tegenstrevers. Zo weten zij dat ze het dubbelspel niet zomaar mogen vergeten."