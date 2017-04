Van Herck over Daviscup tegen Italië: "Met vertrouwen, maar ook met respect"

"Wij hebben in de vorige ronde in Duitsland bewezen dat we zonder onze belangrijkste speler (David Goffin ontbrak toen, red) konden winnen van een team dat op papier sterker was. Dat was een heel belangrijke les."

"Maar onze ploeg is nu sterker, want met Goffin is onze sterkste speler er opnieuw bij. Je voelt dat iedereen met het mes tussen zijn tanden aan de matchen zal beginnen. We willen naar de halve finales."

"We geloven in onszelf. We spelen met vertrouwen, maar ook met respect. Dit is een onthoofd Italië, maar deze ploeg blijft heel sterk."