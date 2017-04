Ik ben blij hier te zijn na een lange Amerikaanse tournee. Het is als een hap frisse lucht halen. Ik voel me goed, fysiek en mentaal. David Goffin was er in de vorige ronde niet bij 15:44 ◀

Fabio is nog steeds thuis. Hij heeft last van zijn pols en zijn hiel. Ik ben niet zeker of Fabio klaar zal zijn om te spelen. We wachten op nieuws tegen woensdag, hopelijk goed nieuws. De Italiaanse kapitein Corrado Barazzutti 14:52 ◀

In tegenstelling tot het duel met Duitsland krijgen we nu een echte ploeg tegenover ons. Italië heeft bovendien uitstekende spelers. Die jongens kunnen zich in de Daviscup helemaal geven en boven zichzelf uitstijgen. Elke match wordt moeilijk, maar ik heb vertrouwen in mijn ploeg. Johan Van Herck 13:38 ◀

Twijfels over Fognini Bij de Italianen staat er een vraagteken achter de naam van Fabio Fognini. Kapitein Barazzutti heeft met Alessandro Giannessi een extra speler opgeroepen. "We hebben veel gehoord en gelezen over Fognini, maar momenteel zit hij nog altijd in het team", stelt Johan Van Herck Vast. "We moeten daar niet te veel naar kijken en vooral met onszelf bezig zijn." 13:36 ◀

België ontvangt Italië in Charleroi De Belgische tennismannen treffen dit weekend Italië in de kwartfinales van de Daviscup. De wedstrijd op hardcourt wordt gespeeld in de Spiroudôme in Charleroi. Blijf hier op de hoogte van al het nieuws. 13:31 ◀