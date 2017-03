Verwachte namen bij Belgische selectie Daviscup

We hebben maar één doel: ons plaatsen voor de halve finale.

"België is de favoriet, maar we hebben veel respect voor Italië", zegt Johan Van Herck, de kapitein van de Belgische ploeg. "Ze hebben ook al enkele sterke prestaties geleverd, zoals Argentinië uitschakelen in de vorige ronde."

"De overwinning tegen Duitsland heeft ons veel vertrouwen gegeven en motiveert ons om nog beter te doen. We hebben maar één doel: ons plaatsen voor de halve finale."