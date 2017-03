Murray moet passen voor kwartfinale Davis Cup tegen Frankrijk

Het is een groot verlies dat Andy er niet bij is. We wensen hem een spoedig herstel toe.

De vier Britten die wel geselecteerd werden zijn, Daniel Evans (ATP 43), Kyle Edmund (ATP 45) en Dominic Inglot (ATP 43 in dubbelspel) en Jamie Murray (ATP 7 in dubbelspel), de oudere broer van Andy.

"Het is een groot verlies dat Andy er niet bij is, maar we wensen hem een spoedig herstel toe. Ik weet dat hij hier graag was bij geweest", zei Leon Smith, de kapitein van de Britse ploeg.

Toch is Smith optimistisch. In de eerste ronde in februari was Andy Murray ook al afwezig. Toen versloeg Groot-Brittannië Canada met 2-3.

"Deze ploeg heeft veel minder Davis Cup ervaring nu, maar de jongens hebben sterk gepresteerd."