Daviscup-coach Johan Van Herck: "We zijn favoriet tegen Italië"

Johan Van Herck gelooft volop in de kansen van de Belgische ploeg: "Met David Goffin erbij zullen we op ons sterkst aantreden. Hopelijk volstaat dat, ik heb er alleszins vertrouwen in."

"Italië is een sterke ploeg met veel talent. Ze zijn een echte Daviscup-ploeg, net als wij. Vergeet ook niet dat ze gaan winnen zijn in Argentinië. We moeten dus wel respect tonen. Maar wij spelen thuis, hebben goede spelers en spelen op een ondergrond die ons past. Wij zijn favoriet."