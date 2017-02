Goffin zet kwartfinale Daviscup met stip in zijn agenda

Goffin is op dit moment aan de slag in Rotterdam, waar hij zich woensdag plaatste voor de tweede ronde. Hij won met 6-3 en 6-2 tegen de Rus Koeznetsov (ATP-54). In de marge van dit toernooi liet de Luikenaar weten dat hij er zeker wil bij zijn in de Daviscupmatch tegen Italië. De Franstalige Tennisfederatie bevestigt dit ook via Twitter.

Goffin is in Rotterdam op zoek naar een goed wedstrijdritme: "Het spelen van veel wedstrijden is goed voor mijn wedstrijdritme. Ik had wel een lastige tegenstander in de eerste ronde, die indoor sterk speelt. Natuurlijk ben ik nog één plek van de top-10 verwijderd, maar daar ga ik mij niet te veel op focussen." Goffin staat op dit moment 11de in de wereldranking.

In de tweede ronde treft Goffin de Nederlander en thuisspeler Robin Haase (ATP-57).