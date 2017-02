Italië wipt titelverdediger Argentinië en ontmoet België in Daviscup

"Dit is goed nieuws, al zag het er eerst niet naar uit dat Italië onze tegenstander zou worden", verklaart kapitein Johan Van Herck. "Het was zenuwslopend om de wedstrijd te volgen. Op verplaatsing tegen Argentinië of thuis tegen Italië, dat is een groot verschil."

"We mogen heel blij zijn. Dit is een haalbare kaart en een mooie affiche, we zijn zeker niet kansloos. Ik hoop dan ook op een heksenketel."

"Ik heb veel reacties gekregen na ons duel met Duitsland. Begin april willen we de spanning van de Daviscup opnieuw overbrengen op het publiek. We zullen in ieder geval ons best doen. Voor de ondergrond heb ik al een idee. Maar ik zal eerst nog alle spelers contacteren, ook David Goffin."