VIDEO: Gerlo over Mister Daviscup Darcis: "Hij zingt voor de fans"

"Voor Darcis is de Daviscup altijd een van de hoogtepunten van het seizoen", zegt Dirk Gerlo. "Hij is een echte teamspeler en dat was hij al van jongs af aan. Als kleine jongen voetbalde hij bij Standard. Maar op een bepaald moment moest hij kiezen tussen voetbal en tennis."

"In de Daviscup vervult Darcis binnen het Belgische team ook een voortrekkersrol. Tegen Duitsland waren er 100 à 120 Belgische fans aanwezig. En wie begon er te zingen voor die bende? Wie nam die bende op sleeptouw? Jawel, Steve Darcis."

"De familie Darcis is ook een echte Daviscup-familie. Mama Darcis organiseert de uitstapjes van "Les Davisettes", een van de twee fanclubs van de Belgische Daviscup-ploeg."