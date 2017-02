Van Herck: "Een gevoelige snaar geraakt bij Darcis en dat heeft gewerkt"

Nochtans zag het er na de eerste set niet goed uit voor Darcis. "Ik voelde dat hij niet in zijn gewone doen was. Maar op dat moment moet je proberen om bij Steve een gevoelige snaar te raken", weet Van Herck.

"Ik vertelde hem dat dit niet was waarvoor we naar hier gekomen waren. Ik vond hem heel negatief in het wedstrijdbegin. Ik zei: "Hiervoor ben jij niet Mister Daviscup. We gaan nu samen proberen om met een goeie attitude in de wedstrijd te komen." En dat is gelukt. Je voelde dat Steve in het hoofd van Zverev geraakte."

"Dit is een overwinning van het collectief, daar ben ik 100 procent van overtuigd. Onze jongens willen heel diep gaan voor de ploeg en dat heeft het verschil gemaakt. Dit is voor ons veel belangrijker dan voor de Duitsers."

David Goffin was er niet bij in Frankfurt. "Maar die andere gasten willen ook écht spelen voor hun land en ik ben ervan overtuigd dat David nu ook heel trots is. Iedereen weet nu dat we het iedereen moeilijk kunnen maken en dat moet vertrouwen geven. Voor de kwartfinales in april staat de deur opnieuw wagenwijd open voor iedereen."