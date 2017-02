Bemelmans: "Niemand had geloofd dat we nu op voorsprong zouden staan"

Ook Joris de Loore had een belangrijk aandeel in de Belgische zege. "Zij hadden met Zverev dan wel een speler met ervaring op het hoogste niveau, maar we zijn er op vlak van inzet toch over gegaan."

"Het was een beetje moeilijk toen Zverev onze breakpunten telkens weg serveerde. Dat was op zich frustrerend, maar in de vijfde set zijn we voor onze inspanningen beloond geweest. We speelden mede dankzij onze supporters met ons hart en dat loonde."

"Zonder sterkhouder David Goffin geeft deze tussenstand ons toch wel extra vertrouwen. En dat kunnen we morgen uiteraard opnieuw gebruiken."