Darcis na stuntzege: "Soms win je een wedstrijd met je hart"

Steve Darcis schreeuwt zijn vreugde uit: "Dit doet deugd." Steve Darcis schreeuwt zijn vreugde uit: "Dit doet deugd."

Dankzij Steve Darcis is België nog altijd in de running na de eerste dag van de Daviscup-ontmoeting met Duitsland. "In de Daviscup telt een klassement niet", zegt Darcis over zijn spectaculaire zege tegen de hoger geplaatste Philipp Kohlschreiber.