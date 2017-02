Dirk Gerlo over Daviscup: "Kroonjuweel in nood"

Maar de Daviscup, voor het eerst georganiseerd in 1900 en daarmee al 30 jaar langer op de kalender dan bijvoorbeeld de Wereldbeker voetbal, zit in een diepe crisis.

De topspelers moeten er niet echt meer van weten, tenzij het hen uitkomt. Dat is al jaren zo, maar dit jaar is het echt schrijnend.

Van de top 15 op de wereldranglijst komen dit weekend alleen Novak Djokovic en Nick Kyrgios in actie. En wees maar zeker, Djokovic zou niet gespeeld hebben als hij er in de eindfase in Melbourne nog bij zou zijn geweest.

Zo kwamen bijvoorbeeld Rafael Nadal, Milos Raonic, Kei Nishikori en dus ook David Goffin terug op hun woord om voor hun land uit te komen. Want vermoeid of licht geblesseerd, geen tijd voor voldoende recuperatie etc. etc.