Na Goffin laten ook Nadal en Raonic Daviscup-confrontaties schieten

De ruim 3 uur en 40 minuten durende finale in Melbourne heeft zijn tol geëist bij Rafael Nadal (ATP-7). "De afgelopen maand was fysiek een echte slijtageslag voor Rafa. Nu heeft hij tijd nodig om te bekomen van zijn inspanningen. Ik reken erop dat hij ons in de volgende rondes opnieuw zal kunnen helpen", vertelt de Spaanse Daviscup-kapitein Conchita Martinez.

Voor het duel tegen Kroatië wordt Nadal vervangen door Feliciano Lopez (ATP-35). Voorts bestaat de Spaanse selectie uit Roberto Bautista Agut (ATP 16), Pablo Carreno (ATP 26) en dubbelspecialist Marc Lopez. De Kroaten missen Marin Cilic (ATP 7) en Ivo Karlovic (ATP 19).

Ook Canada mist zijn speerpunt. Milos Raonic (ATP-4), die in Australië in de kwartfinale onderuit ging tegen Nadal, stuurt zijn kat tegen Groot-Brittannië. Peter Polansky (ATP-128) is zijn vervanger.