Van Herck over "njet" van Goffin: "Zijn goed recht om voor carrière te kiezen"

We vinden het jammer dat hij er niet bij is, maar er is ook begrip. We mogen ook niet vergeten dat David er altijd bij geweest is.

"Aan het einde van de eerste week van de Australian Open heb ik contact gehad met David, bij het begin van de tweede week met zijn coach Thierry Van Cleemput. Uiteindelijk is dan de beslissing genomen om niet deel te nemen."

"Of vermoeidheid de voornaamste reden voor zijn afzegging is? Ja, en ook wel het schema dat er nog aankomt. Duitsland wordt ook geen makkelijke opdracht. Het is dus een samenloop van omstandigheden."

Een speler wil altijd spelen, lijkt een gouden regel in het tennis. Hoe groot is de rol van de coach in deze beslissing? "Ik zal geen speculaties doen over wie nu echt beslist heeft", zegt Van Herck.

