Goffin laat na de Australian Open de Daviscup schieten

Geen Goffin ind e Daviscup.

David Goffin (ATP-11) zal geen deel uitmaken van het Belgische team dat het volgende maand in de Daviscup opneemt tegen Duitsland. Arthur De Greef (ATP-142) neemt zijn plaats in. Daardoor is Steve Darcis (ATP-71) nu de hoogst geklasseerde Belg in de ploeg.